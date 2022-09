Gezellige en kleurrijke start van feestmaand september

Aalsmeer – Afgelopen weekend beleefde Aalsmeer een prachtige en zonnige start van feestmaand september. Zaterdag 3 september was er na twee jaar stilte weer braderie in de straten van het Centrum. Gelijk vanaf de aanvang was het druk en werd genoten van de gezelligheid en het gevarieerde aanbod. Menigeen maakte meerdere ‘rondjes’ langs de kramen. Er was ook van alles te koop: Van boeken en puzzels, tot pannen en muziekinstrumenten, van speelgoed tot sieraden en van kleding tot decoraties voor in huis. Voor wie trek had, was de keuze groot. Heerlijke broodjes beenham, friet, Surinaamse hapjes tot zoete lekkernijen als poffertjes, stroopwafels, snoep en, het was er goed weer voor, ijs. Zowel de kraamhouders als de bezoekers hebben genoten van de braderie. “Het was weer als vanouds”, aldus een bezoeker.

Verlichte boten

De braderie was nog maar het begin van het volle activiteiten weekend. In de avond stond Vuur en Licht op het Water op het programma. Allereerst de verlichte botenshow door de Ringvaart en op de Westeinder. Het aantal deelnemers was groot en er konden prachtige verlichte boten bewonderd worden, het reuzenrad en de giga-fiets kregen vooral veel waardering en applaus van het vele publiek langs de kanten. Jammer was wel dat sommige boten meer de pijlen gericht hadden op de muziek, waarvan het volume behoorlijk de oren teisterden. Feest vieren op het water had hier een hogere prioriteit dan verlicht meevaren. Toch is genoten van de show, die eindigde bij de watertoren. Hier was goed te zien hoeveel boten er op het water waren, een lange sliert verwelkomde het vuurwerk.

Vuurwerkshow

Rijen dik stond het publiek langs de Westeinder voor dit kleurrijke en knallende spektakel. Het wachten werd ‘dik’ beloond. Op een prachtige en gevarieerde vuurwerkshow is getrakteerd. Voorafgegaan trouwens door een (illegaal) vuurwerkshowtje verderop bij de Stommeerweg en een lichtshow waarbij de watertoren volop in de bloemetjes en kleurtjes werd gezet. Uit kleurige pijlen en sterren en bollen die groter groeiden en zich met elkaar mengden bestond de vuurwerkshow. In één woord: Fantastisch. De show duurde iets langer dan een kwartier. Voor menigeen had het langer mogen duren. “Het was prachtig”, aldus bezoekers. “Net zo mooi of misschien wel mooier dan vorig jaar. Het was weer genieten.” De organisatie, Ap Eigenhuis en Mike van der Laarse, maar ook alle vrijwilligers (en dat zijn er veel) verdienen een groot compliment. Voor hen en natuurlijk voor de show klonk na afloop terecht een luid applaus!