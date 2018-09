Gezellige drukte op zonnige braderie

Aalsmeer – De braderie in het Centrum afgelopen zaterdag 1 september kan een succes genoemd worden. Het was een zonnige dag en heel veel publiek was op het eerste evenement in feestend Aalsmeer afgekomen. De braderie bood een scala aan spullen, waaronder sieraden, kleding, schoenen, tassen, muziekinstrumenten, kussens, speelgoed, puzzels en foto’s van toen.

Activiteiten

Maar ook diverse verenigingen waren aanwezig en de meesten van hen kijken terug op een geslaagde promotie. Bij de scouting konden broodjes gebakken worden, een potje schaken kon bij AAS en er is steun gevraagd voor een groot aantal goede doelen. Voor de kinderen was er doe-theater en de geitjes van de kinderboerderij kregen heel veel aandacht van de jeugdige bezoekers.

Foodplein

Het Molenplein was voor de eerste keer tijdens de braderie omgetoverd tot Foodplein en deze ‘lekkere’ inrichting werd op prijs gesteld. Heerlijk om na enkele rondjes langs alle kramen even te zitten en een drankje te doen en iets lekkers te snaaien. Ook een mooie plek om bij te praten met vrienden en bekenden, want de braderie is jaarlijks weer een gezellige ontmoetingsplek voor vele inwoners.

Er was tijdens de braderie ook livemuziek. Op het terrein van de Doopsgezinde Gemeente verzorgde fanfarekorps Flora een vrolijk optreden. Al met al een heerlijke dag, waar door zowel de standhouders als de bezoekers volop van genoten hebben. Volgend jaar weer? Zeker wel!

Foto: www.kicksfotos.nl