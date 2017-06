Gezellige drukte op braderie Kudelstaart

Kudelstaart – De jaarlijkse braderie vond gisteren, woensdag 21 juni, plaats in en rond het winkelcentrum in Kudelstaart. Over de opkomst geen klagen op deze langste dag van het jaar, er mochten veel bezoekers welkom geheten worden. Met name aan het einde van de middag en de avond was het druk en soms zelfs voetje voor voetje lopen. Van alles werd te koop aangeboden, van kleding en schoenen tot speelgoed, inclusief de populaire spinners.

Aan de jeugdige bezoekers was zeker gedacht. Clown Kees was er net als vorig jaar weer en hij wist de kinderen prima te vermaken. Ook was er een draaimolen voor de kleintjes, voor de iets grotere de ‘trampolinespringer’ en de jongens en meisjes konden zich laten schminken. Uiteraard waren er ook allerlei hapjes en drankjes, het ijs van Gijs vond gretig aftrek! Maar ook op het horecaplein was het gezellig druk met muziek van dj Jan Springintveld en een optreden van de Amsterdamse zanger Danny. Ook turnsters en twirsters van SV Omnia waren aanwezig en verzorgden een spectaculaire show.

In de ruim honderd kramen was ook ruimte gemaakt voor de plaatselijke verenigingen. Onder andere nodigde het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart de braderie-bezoekers uit om eens lekker te trommelen en/of geluid te krijgen uit de grote trombone.

Feestweek tot en met zondag

De braderie is onderdeel van alweer de derde Feestweek in Kudelstaart, die nog duurt tot en met aanstaande zondag 25 juni. Vanavond, donderdag 22 juni, zijn mooie prijzen te winnen tijdens de kienavond in het Dorpshuis, vrijdag 23 juni staat Kudelstaart Kulinair op het programma met heerlijke gerechten van/bij de plaatselijke horeca-ondernemers, zaterdag 24 juni is er beachvolleybal achter het Dorpshuis en is er een Keez-middag (spelletjes) voor kinderen in het Dorpshuis. De feestweek wordt zondag 25 juni afgesloten met een gezellige familiedag met onder andere touwtrekken door de Pretpeurders (achter het Dorpshuis) en een Kidsrun, die wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Aalsmeer. Kijk voor alle aanvangstijden op de website www.feestweekkudelstaart.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl