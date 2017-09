Gezellige drukte op braderie in Centrum

Aalsmeer – Het was echt een heel gezellige braderie in het Centrum afgelopen zaterdag 2 september en wat was het druk. In de straten was het regelmatig file lopen. Dit kwam door de vele mensen, maar ook door de vele praatjes die met elkaar gemaakt werden. Elkaar een tijdje niet gezien, even bijpraten maar.

Allerlei spullen werden te koop aangeboden, van tassen, kleiding, sieraden, boeken en muziekinstrumenten tot aardbeien, meloen en ander fruit. Ook waren er overheerlijke etenswaren, waaronder broodjes beenham en Vietnamese loempia’s.

Voor de kinderen was de braderie eveneens de moeite waard. Ze konden zich laten schminken, dieren aaien bij de kinderboerderij en onder andere marsmellows bakken boven het vuurtje van de scouting.

Ook vele verenigingen en stichtingen waren aanwezig. Zo bemande de schaakclub een stand, evenals de ouderenvereniging, SPIE met nieuws over de Pramenrace en D66 en de PvdA waren politiek actief. Radio Aalsmeer verzorgde vanaf het Molenplein een live-uitzending en voor muziek droeg Aalsmeers Harmonie op het plein bij de Doopsgezinde kerk zorg.

Al met al een heel geslaagde braderie, waaraan overigens het weer meegewerkt heeft. Het is de hele dag droog gebleven, het dreigde soms even, en de zon liet zich veelvuldig zien. Een heerlijke (ontmoetings)dag!

Foto: www.kicksfotos.nl