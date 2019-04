Gezellige drukte bij Paaswedstrijd Target

Kudelstaart – Donderdag 18 april werd bij HBV Target de jaarlijkse Paaswedstrijd verschoten. Zoals bijna elk jaar had wedstrijdleider Peter Bouwmeester al zijn creatieve vaardigheden in de strijd geworpen op zijn op Pasen gerichte blazoenen te maken. De dessins waren eitjes, kuikentjes en paashazen in alle maten en kleuren. Hoe kleiner de afbeelding, des te hoger de punten.

De wedstrijd valt in de catorie funwedstrijd waarvan er elk jaar een aantal wordt georganiseerd. De leden die op de dinsdag- en donderdagavond trainen kwamen hiervoor bij elkaar. Ook een grote groep jeugdleden was op de wedstrijd afgekomen, evenals diverse beginnende schutters hun geluk kwamen beproeven. Al met al een druk en gezellig samenzijn en wie er wint is niet belangrijk.

Aan het aantal nieuwe leden en de inschrijvingen voor de beginnerscursus is te merken dat de handboogsport populair is. Ook van andere verenigingen heeft Target bericht gekregen dat er momenteel grote interesse is voor de handboogsport in het algemeen. Meer weten? Kijk op www.hbvtarget.nl.