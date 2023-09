Gezellige burendag in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Buurthuis Hornmeer doet voor het eerst mee aan de landelijke activiteit burendag op zaterdag 23 september. Door het organiseren van spelletjes voor jong en oud, wil het Buurthuis een gezellige dag aanbieden aan alle inwoners van de wijk en hun families. Het Buurthuis zet zich in om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Wat is er nou leuker dan een dag vol spelletjes, competitie, gezelligheid, lekkers en een gratis kopje koffie, thee of limonade voor alle bezoekers? Tijdens de burendag zijn er tussen 11.00 en 15.00 uur heel veel spel-onderdelen. Van sjoelen tot een springkussen en van blikgooien tot touwtrekken, er is voor iedereen een spel om aan mee te doen. Van vijf spellen wordt de uitslag bijgehouden voor een heuse competitie. Er zijn leuke prijzen mee te winnen. Na de prijsuitreiking om 15.00 uur is het tijd voor een gezellig hapje en drankje in het Buurthuis.

Bakwedstrijd

Verder wordt tijdens de burendag een echte bakwedstrijd georganiseerd. Tussen 10.00 en 10.30 uur kan iedereen die mee wil doen een taart, cake of muffins brengen bij het Buurthuis aan Dreef 1. Na het maken van een foto voor de mooiste baksels, mogen alle bezoekers gedurende de dag de baksels proeven en stemmen op de lekkerste taarten. Om 15.00 uur wordt ook de winnaar van de bakwedstrijd in het zonnetje gezet.

De activiteiten van de dag worden gratis aangeboden door de Stichting Buurthuis Hornmeer, met dank aan het Oranjefonds en de gemeente Aalsmeer. Tussen 11.00 en 16.00 uur is het restaurant van het Buurthuis open voor een lekkere lunch of snack. Kijk voor meer informatie over de familiespellen op burendag of over Buurthuis Hornmeer op www.stichting-buurthuis-hornmeer.nl.