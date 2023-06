Gezellige afsluiting seizoen Hertha JO-19-1￼

Vinkeveen – Het voetbalseizoen is alweer afgelopen. De eerste helft van het seizoen afgesloten als kampioen. De tweede helft van het seizoen is de JO19-1 in de middenmoot van de competitie geëindigd. Tijd om het seizoen gezellig af te sluiten. Maarten en Tom hebben het teamuitje en barbecue georganiseerd.

De weergoden waren de JO19-1 zeer gunstig gestemd en met een uitbundig schijnende zon ging het team afgelopen zaterdag op pad. In Spaarnewoude stonden de Quads te wachten op de spelers en begeleiding. Hier werd met twee teams(op Quads) op een aantal onderdelen gestreden. Het “blauwe team” heeft uiteindelijk de meeste punten verzameld. Of het allemaal volgens de spelregels verlopen is zullen wij nooit weten. Er was geen VAR aanwezig. Na ontvangst van de beker door de winnaars, was het tijd om weer richting Vinkeveen te gaan. Daar stond namelijk in de tuin bij Edwin de barbecue al warm te draaien. Met het team en begeleiding daar een lekkere, mooie en zeer gezellige avond van gemaakt. Uiteraard ook nog de Champignons league finale gekeken. De voortreffelijke barbecue werd mede mogelijk gemaakt door Poelier de Haan. Namens de JO-19-1 en begeleiding bedankt!