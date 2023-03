Gezellige activiteiten in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – In de maand april staan er diverse, leuke activiteiten op het programma in Aalsmeer Centrum. Naast de herinrichtingswerkzaamheden, die 3 april tussen de Uiterweg en Weteringstraat gaan starten, wordt er van alles georganiseerd. Helaas moet er wel om de bouwhekken, loopschotten en loopbruggen heen gegaan worden, want die komen er door de nieuwe werkzaamheden te staan. De nutsbedrijven voor de kabels en leidingen zijn zo goed als klaar in de Zijdstraat, maar Fronik Infra gaat starten met de riolering, huisaansluitingen, grondwerk, het aanbrengen van het nieuwe straatwerk en de herinrichting. Dit gaat overlast met zich meebrengen, maar het werd de hoogste tijd dat de vele hoogteverschillen en bestrating goed werd aangepakt na al die jaren.

Paashaas-speurtocht

Op Paaszaterdag 8 april zullen Paashazen het centrum overnemen. Er lopen Paashazen rond die chocolade eitjes uitdelen en de grappige Paashazen-band vrolijkt de boel lekker op. Kinderen kunnen een leuke speurtocht lopen en op zoek gaan naar Paashaasjes met een letter in de etalages in de Zijdstraat. Hebben ze alle letters gevonden? Dan kunnen ze die, samen met hun gegevens, op een formuliertje noteren die ze vanaf donderdag 6 april bij het Boekhuis, jipswinkeltje, Bruna en Bakkerij Vooges kunnen ophalen. Daar mogen ze ook weer ingeleverd worden. Uit de goede antwoorden worden enkele deelnemers getrokken die een leuke prijs winnen.

Modeshows

Door het succes van vorig jaar wordt er weer een Fashion Event georganiseerd met modeshows, waar bijna alle kleding- en schoenenzaken uit Aalsmeer Centrum aan meedoen. Zaterdag 15 april wordt het Molenplein omgetoverd tot catwalk waar de modellen de laatste trends aan het publiek showen. Heren, dames en kinderen tonen om 13.00 en 15.00 uur de mooiste kleding, schoenen, tassen en zonnebrillen. Zanger Devon Donovan praat alles aan elkaar en gaat ook nog zingen. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen en bij het kraampje van De Zwarte Ruiter zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar. Koop je die dag bij één van de deelnemers, dan wordt de aankoopbon bewaart, voorzien van je naam, en maak je aan het einde van de middag ook nog eens kans op een mooie fashioncheque van 100 euro.

Lentebockbiertocht

Ook de horeca doet deze maand iets speciaals, want op 22 en 23 april organiseren vijf horecaondernemers een lentebockbiertocht. Een gezellige kroegentocht met je vrienden lopen, genieten van lekkere biertjes en speciale hapjes en ook nog eens kans maken op een smakelijke verrassing. Kaarten zijn vanaf nu te koop bij de vijf deelnemende horecabedrijven: Café Joppe, De Zwarte Ruiter, De Oude Veiling, De Praam en Het Wapen van Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeercentrum.nl.