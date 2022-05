Gezellig ‘Uurtje voor je Buurtje’ in Oosteinde

Aalsmeer – Op zondag 1 mei hebben jongeren en jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk Aalsmeer samen met Participe Amstelland een ‘Uurtje voor je Buurtje’ georganiseerd op het Poldermeesterplein in Aalsmeer-Oosteinde. Het was een heerlijk zonnige middag en een goed moment om eens prettige manier (nader) kennis met elkaar te maken. De opkomst was groot! Jongeren die graag met elkaar afspreken op het plein en een aantal bewoners van het Poldermeesterplein hebben elkaar deze middag ontmoet. Ook waren buurtverbinders Dyane en Milena van Participe Amstelland aanwezig.

Het was een gezellige middag en de sfeer was gemoedelijk. Bewoners die een kopje koffie en thee kwamen drinken, vertelden wel eens jongeren te horen in de avond maar hier geen overlast van ervaren. Het helpt ook dat de bewoners nu de jongeren hebben gesproken. Als je elkaar al eens hebt gezien en gesproken, is het een volgende keer makkelijker gedag te zeggen en contact te maken. Dat draagt bij aan de leefbaarheid van en het plezier in de eigen buurt.

gro-up Buurtwerk Aalsmeer ondersteunt bewoners, ondernemers en de omgeving om samen het mooiste uit de eigen buurt te halen, waarin buurtgenoten samenwerken, samenleven en samen de buurt prettiger en mooier maken. Een buurt waarin bewoners meedoen, elkaar kennen en helpen.