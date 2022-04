Gezellig Fashion Paas Event in Centrum

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 2 april vond het eerste Fashion Paas Event plaats in Aalsmeer Centrum. Het was nog even spannend of de sneeuw voldoende gesmolten zou zijn, maar er werd besloten om door te gaan met de voorbereidingen. En daar zijn de ondernemers blij om, want het werd een gezellige dag met veel publiek in onder andere de Zijdstraat. En de zon deed flink z’n best om de modellen van de modeshow op te warmen. Het bleef echter wel erg fris, maar de modellen, ook die in de zomerse jurkjes, trouwjurken en zelfs in badmode showden, lieten zich niet uit het veld slaan en paradeerden vrolijk over de rode lopers die op het Molenplein en bij de Binding voor lagen.

De dertien modezaken die hun nieuwste collectie kleding, schoenen, tassen en zonnebrillen toonden, hadden klanten gevraagd om voor hen de shows te lopen, wat een mooie mix opleverde van verschillende dames en heren. Ook kinderen stalen de show en showden als volleerde modellen de mooiste kleding. De enthousiaste zanger Devon Donovan presenteerde de modeshows en zong nog een paar gezellige nummers. Twee kapsalons hebben een aantal modellen mooi gemaakt zodat ze extra konden shinen die middag.

Het nieuwe Teddy’s Town en Slagerij Steen zorgden voor de hapjes, drankjes en een soepje en er werden paaseitjes uitgedeeld. De Paashazenband liep vrolijk rond om iedereen alvast in Paassferen te brengen.

De winnaar van de hoofdprijs van de winactie van maar liefst 250 euro werd Jester Mik en de shoptegoedbonnen van 50 euro ging naar Kate Klaassen en Kilian de Vink. De chocolade paashazen werden gewonnen door Senna Smalbil, Irma Epskamp en Edith van Bergen.



De ondernemers uit Aalsmeer Centrum kijken met een goed gevoel terug op dit evenement en vonden het zeker voor herhaling vatbaar.