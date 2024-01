Gezellig en druk in Oosterbad bij nieuwjaarsduik

Aalsmeer – In het Oosterbad vond op 1 januari de traditionele nieuwjaarsduik weer plaats. Een kleine 100 inwoners waren naar het natuurbad aan de Mr. Jac.Takkade gekomen om met elkaar het jaar fris in te luiden. Het weer werkte mee, het bleef droog en de temperatuur schommelde rond de 8 graden. De wind deed het echter kouder lijken, maar weerhield de deelnemers niet om te water te gaan.

Even over half twee begon de warming-up van een kwartiertje. Nadat de badjassen en handdoeken weggelegd waren, was het zover en werd het startsein gegeven. Vol enthousiasme werd door jong en oud het Oosterbad ingesprongen. Sommigen kwamen snel het water weer uit, andere durfals gingen nogmaals te water, enkelen zelfs via de glijbaan.

Warming-up in het Oosterbad.

Na deze koude start van 2024 was er voor iedereen ter opwarming warme chocolademelk en erwtensoep. Natuurlijk was er ook de mogelijkheid om elkaar een goed, gelukkig en gezond nieuw jaar te wensen. Na ongeveer een uur gingen alle deelnemers en kijkers weer naar huis. Ook de badjuffen, want het Oosterbad is deze wintermaanden dicht en opent het nieuwe 96e seizoen half mei.

Vrolijke vriendinnen bij de nieuwjaarsduik.

Foto’s: www.kicksfotos.nl