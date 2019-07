Gezellig afscheid van de bloemenstal

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 29 juni om half vijf was er in de bloemenstal op de hoek van de Ophelialaan en de Spoorlaan geen emmer en geen bloem meer te bekennen. Jos en Cok van Lammeren hadden opgeruimd en hun laatste verkoopdag in de stal na 45 jaar afgesloten. Ze hebben besloten er een punt achter te zetten. Ze willen meer tijd voor hobby’s en kleinkinderen hebben. En er is ook nog de kwekerij in Ter Aar.

Wat ze niet wisten was dat hun dochters onderweg waren om de bloemenstal te benutten voor een paar teilen met koude drankjes. Ook enkele familieleden en vaste klanten arriveerden en enkele collega ondernemers uit de Ophelialaan sloten zich na vijf uur aan. En zo werd het een gezellig uurtje en een waardig afscheid van Jos en Cok.

De bloemenstal werd gedoogd, een eventuele opvolger zou geen vergunning gekregen hebben van de gemeente. Zo verdwijnt het kleurrijke stalletje op vrijdagen en zaterdagen dus voorgoed. Weer een beetje minder bloemen in het straatbeeld van Aalsmeer.

Foto: Cok (links) en Jos met een vaste klant.