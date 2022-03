Gewonden na brand in leegstaande kas

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 24 maart zijn rond half acht ’s avonds de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in een leegstaande kas aan de Aalsmeerderweg. De brandweer, politie en ambulancedienst waren snel ter plaatse.

Volgens omstanders verbleven er illegaal Poolse mensen in de leegstaande kas en heeft er korte tijd geleden ook al een incident plaatsgevonden. Het is volgens hen zelfs al de derde keer dat de politie en de brandweer hier in actie moesten komen.

Er zijn personen gewond geraakt. Een van hen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie en brandweer gaan onderzoek verrichten.