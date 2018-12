Gewonde na vechtpartij

Aalsmeer – In Kudelstaart heeft zaterdagavond een heftige vechtpartij plaatsgevonden. Meerdere mensen zouden volgens getuigen met elkaar op de vuist zijn gegaan nabij het winkelcentrum.

Op de Mijnsherenweg kwamen de ambulance en het mobiel medisch team ter plaatse voor een gewonde. Deze is aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De politie heeft met een helikopter gezocht naar verdachten, maar niemand aangetroffen. Ook werd er nog een auto gecontroleerd op de Mijnsherenweg. De politie laat weten dat er vooralsnog geen aanhoudingen zijn verricht.

De recherche heeft de zaak verder in onderzoek.

Foto: Marco Carels