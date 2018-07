Gewonde na aanrijding op Legmeerdijk

Aalsmeer – Vrijdag 20 juli rond kwart over zes in de avond heeft opnieuw een forse aanrijding plaats gevonden op de Legmeerdijk bij de N201.

Diverse hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Ten minste één persoon raakte bij het ongeval gewond. Het slachtoffer raakte bekneld en is door de brandweer uit her voertuig gehaald. Hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

De voertuigen raakten flink beschadigd en zullen door een berger worden afgesleept.

De kruising is voor het grootse deel afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Marco Carels