Geurende rozen bij Parfum Flower Company

Aalsmeer – Wie de showroom van Parfum Flower Company binnenstapt waant zich in een paradijs. Bedwelmend en overweldigend zijn de geuren van de bijzondere soorten rozen. Honderd variëteiten die op geur, kleur, vorm en uniciteit worden gekweekt.

De jury van de Onderneming van het Jaar was onder de indruk van het nog vrij jonge bedrijf waar Wouter de Vries – geholpen door tien personeelsleden – de scepter zwaait. In korte tijd is er behoorlijk furore gemaakt met de geurende roos. “Wij zijn een trendsetter in de bloemenhandel.” De rozen worden gekweekt in Afrika en het is mooi dat meerdere filmpjes (onder andere van Hivos; een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die handelt vanuit humanistische waarden) duidelijk aangeven hoe de mensen in Afrika profiteren van de handel in de geurende rozen. “De kwekerijen waar wij onze rozen inkopen, zijn allemaal duurzame kwekerijen en ook de kweker zelf verdient een eerlijke prijs. Wat de innovatie betreft liggen wij vooruit. Daarom is er van vroegere armoede bij deze kwekers geen sprake meer. Er is een eerlijke verdeling van de winst voor alle partijen.”

Eigen verhaal

Wouter de Vries wilde een jaar of wat geleden iets gaan doen wat nieuw was en zocht een uitdaging. Dat vond hij bij het vermarkten van de geurende roos! Een toch ietwat vergeten product Met passie werd een paar jaar geleden een start gemaakt met Parfum Flower Company. Dit jaar worden er al meer dan twee en een half miljoen stelen verhandeld. In de ogen van Wouter is dit nog maar het begin. “Ik wil het grootste bedrijf in geurende rozen en tuinrozen van Europa worden.”

Alsof het zijn eigen kinderen zijn, zo spreekt Wouter over de rozen. Hij noemt ze liefkozend bij naam. “Moet je deze eens ruiken en nu deze. Iedere geur is een persoonlijke beleving! Omdat ik er elke dag mee werk realiseer ik mij soms nog te weinig hoe uniek dit product is. Elke roos heeft een eigen geur, een eigen verhaal. Dat is – naast de schoonheidsbeleving – leuk voor de koper en verkoper. Werkelijk, de hele keten heeft plezier met geurende rozen.”

Kunst voor vijf dagen

Aan de houdbaarheid van de geurende roos zal de consument mogelijk moeten wennen. Eén geurende roos in een mooie vaas toont al zoveel schoonheid. Of drie rozen in een drijfschaal, een lust voor het oog! “Wij verkopen kunst voor vijf dagen”, wordt er trots gezegd.

Pluktuin

Om het groeiproces van de roos aanschouwend te maken, is er een begin gemaakt met een pluktuin. Ook wordt er hard gewerkt aan het verduurzamen van het gebouw. Aalsmeer krijgt er weer een bijzonder adres om te gaan bezoeken bij. Het is mooi te zien hoeveel Aalsmeerse kassen een nieuwe functie krijgen dankzij ondernemers die hart voor hun zaak én Aalsmeer hebben.

Vrijdag 2 november wordt in de Studio’s Aalsmeer de Onderneming van het Jaar en de Starter van het Jaar bekend gemaakt. Wouter de Vries is één van de genomineerden. Wilt u als gast erbij zijn? Kijk dan op de website van Ondernemend Aalsmeer.

