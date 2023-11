Getuigen gezocht van zware mishandeling op Stationsweg

Aalsmeer – Het slachtoffer worden van een zware mishandeling terwijl je met wat vrienden over straat fietst: het overkomt een 23-jarige man in Aalsmeer als hij afgelopen juli samen met wat vrienden over de Stationsweg fietst. Het slachtoffer krijgt een harde klap in zijn gezicht, komt ten val en loopt zwaar letsel op. De verdachte staat goed op beeld, herken jij de man?

Zwaar lichamelijk letsel

In de nacht van zaterdag 15 juli op zondag 16 juli, fietst het slachtoffer samen met zijn vrienden over de Stationsweg in Aalsmeer. Plotseling komt een man hun tegemoet lopen. Het slachtoffer probeert uit te wijken maar krijgt zonder aanleiding een harde klap in zijn gezicht. De fietser valt, loopt zwaar lichamelijk letsel op en is niet in staat om zelf op te staan. Zijn ouders moeten hem vervolgens naar het ziekenhuis brengen.

Dader gezocht

In het onderzoek is een duidelijke foto van de verdachte opgedoken. De politie wil graag weten wie hij is. De verdachte zou vermoedelijk ook nog ‘hoer’ in het Pools hebben geroepen tijdens deze mishandeling. Mogelijk zegt dit iets over zijn identiteit. Herkent u hem? U kunt uw informatie telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Zaaknummer is: 2023164000

Op www.politie.nl, Facebook en YouTube is een filmpje van de mishandeling te zien.