Getuigen gezocht van schietincident aan Witteweg

Aalsmeer – Aan de Witteweg is in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 april een schietincident geweest omstreeks vier uur.

Wat er precies heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er schade aan het pand. Over hoeveel kogels er zijn afgevuurd, worden vooralsnog geen mededelingen gedaan.

Even daarvoor rond 3.30 uur is er sprake geweest een achtervolging op de Zwarteweg, welke de Witteweg kruist. Of de achtervolging met het schietincident te maken heeft is niet duidelijk.

Het onderzoek door de politie is in volle gang. Wie meer informatie heeft over het schietincident of de locatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anonieem via 0800-7000.

Foto: VTF – Vivian Tusveld