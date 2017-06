In gesprek over technologie en innovatie

Aalsmeer – Op woensdag 7 juni vond de eerste, goede bezochte bijeenkomst van de toekomstverkenning plaats in de voormalige bloemenkas van ondernemer Wouter de Vries van Parfum Flower Company. Het was een prima ambiance voor geanimeerde gesprekken over hoe technologie en innovatie ons dagelijks leven gaan veranderen. Presentatrice Marjolijn Heesters betrok meteen het publiek erbij en zorgde voor een ontspannen sfeer. Na een inspirerende inleiding door futuroloog Wim de Ridder gingen inwoners en ondernemers met elkaar in gesprek. In het algemeen waren deelnemers positief over de kansen en mogelijkheden die technologie en innovatie bieden. Veel mensen zijn er al mee bezig, maar de teneur was ook dat technologie en innovatie nooit ten koste mogen gaan van het menselijk contact.

Burgemeester Jeroen Nobel: “Iedere dag beginnen we opnieuw met de toekomst. Het is belangrijk om samen te kijken naar de toekomst van Aalsmeer. Daar was deze bijeenkomst voor. Behalve een positieve sfeer en veel goede ideeën tijdens de gesprekken waren er allerlei nieuwe ontmoetingen. Het is nu zaak om dit enthousiasme en deze energie vast te houden en mee te nemen naar onze dagelijkse praktijk én naar de volgende bijeenkomst op 20 september over verduurzaming.”

Digitale revolutie

Volgens Wim de Ridder heeft de toekomst haast en is die niet morgen maar vandaag. Hij schetste de digitale revolutie die nu gaande is en liet het publiek zien welke nieuwe technologieën onze samenleving ingrijpend gaan veranderen. Zelfrijdende taxi’s en bussen, drones die mensen uit het water redden en pakketjes bezorgen, operatie robots, kookrobots, knuffelrobots voor dementerenden zijn slechts enkele voorbeelden. Volgens De Ridder bieden technologie en innovatie veel ruimte voor ondernemerschap en meer tijd voor sociale interactie. Er zijn allerlei platforms waar mensen kennis en informatie met elkaar kunnen delen. Dat biedt kansen.

Kansen voor Aalsmeer

Welke kansen en uitdagingen deze ontwikkelingen Aalsmeer bieden, kwam uitgebreid aan bod tijdens de gespreksrondes. Het ging over zaken zoals zorg, vervoer, wonen, werken, recreëren, energie en onderwijs. Het blijkt dat er in Aalsmeer al veel ideeën zijn, ook dat mensen al op allerlei terreinen met innovatie bezig zijn. Mooie voorbeelden van innovatie in Aalsmeer waren te zien in de filmpjes van Ons Tweede Thuis, Woningcorporatie Eigen Haard en Loogman Tanken & Wassen.

Naast nieuwe inzichten leidde de bijeenkomst tot verrassende gesprekken en ontmoetingen. Binnenkort is een videoverslag van de bijeenkomst beschikbaar. De volgende bijeenkomst vindt op 20 september plaats en gaat over Verduurzaming.