Gesprek gemeenteraad met Schiphol uitgesteld

Aalsmeer – De geplande bijeenkomst van de gemeenteraad van Aalsmeer met de heer Benschop van Schiphol en de heer Van Dorst van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op woensdag 28 oktober verschuift naar een later moment.

Deze bijeenkomst was gepland voor overleg over het hinderreductieplan van Schiphol. Aanleiding voor het uitstel van de bijeenkomst is de gedeeltelijke lockdown en de wens van de raad om in een fysieke bijeenkomst samen te komen.

De gemeente Aalsmeer dient eind deze maand een schriftelijke zienswijze in op het hinderreductieplan. Het gesprek met Schiphol en LVNL vindt plaats zodra de gedeeltelijke lockdown voorbij is.