Geslaagde zomerrit met ‘oude’ brommers

Aalsmeer – Afgelopen zondag 2 juli organiseerde het Aalsmeers Bromfiets Genootschap een zomerrit voor de eigenaren van nostalgische brommers. Het was een prima dag voor een ritje op de brommer. De zon liet zich heel regelmatig zien. Goed de handen aan het stuur houden was wel van belang, er stond een stevig windje. Rond twaalf uur arriveerden de eerste deelnemers bij vertrekpunt café Joppe. Een half uur later reed de groep, uitgezwaaid door vele kijkers, ‘knorrend’ weg.

De rit ging langs de Kromme Mijdrecht, door Vrouwenakker naar Nieuwkoop waar gestopt werd bij Strandzomer. Eenmaal weer terug in Aalsmeer werd eerst de inmiddels traditionele foto van de brommers voor het raadhuis gemaakt om vervolgens de ‘oudjes’ te stallen bij het café in het Centrum voor bezichtiging door derden.

De deelnemers gebruiken dit ‘show-moment’ om met een drankje in de hand nieuwtjes aan elkaar uit te wisselen, over bromfietsen en onderdelen te praten en natuurlijk kwam de net gereden zomerrit ter sprake. Allen waren het eens: “Het was een geslaagde en zonnige rit.”

Foto: www.kicksfotos.nl