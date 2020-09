Geslaagde optredens in De Oude Veiling

Aalsmeer – Het kon en mocht weer even; optreden in de bovenzaal van d’Oude Veiling in de Marktstraat. Gewoonlijk haalt organisator Pieter Groenveld Amerikaanse en andere buitenlandse performers naar Nederland, maar dit keer ging hij noodgedwongen, maar daarom zeker niet minder van kwaliteit, voor lokale artiesten.

’s Middags om 15.00 uur beet NinaLynn het spits af voor een vijfenveertig koppen tellend publiek. De eenentwintig jarige singer-songwriter uit Uithoorn bracht een aantal zelfgeschreven nummers en covers ten gehore en begeleidde zichzelf daarbij op de akoestische gitaar. Een prachtige sound en een volkse mix tussen Norah Jones, Ilse de Lange en Alison Krauss. Zelf noemt ze haar stijl ‘Americana’. In januari zal haar eerste album worden uitgebracht en dat vindt ze naast spannend ook heel erg leuk.

Na NinaLynn betrad de Aalsmeerse zangeres Lynn van de Polder het podium. Samen met haar vader John op gitaar vertolkten zij onder meer de liedjes ‘Une Belle Histoire’ van Michel Fugain, ‘Grazy’ van Gnarls Barkley en ‘Million Years Ago’ van Adele. Ook het ontroerende ‘Ken je Mij’ van Trijntje Oosterhuis zong de inwoonster met haar onmiskenbaar hese stemgeluid. De zaal (maar zeker ook haar tante Miran) werd er stil van.

Tevreden

Toen was het tijd voor nog een Aalsmeerder; Philip Paar bestierde het podium. Hij kreeg de lachers op zijn hand door zelfgeschreven liedjes achter de vleugel. Over een Jack Russell en over Barbara Streisand. Vindingrijk en grappig. Als geestig typetje had hij graag Free Hugs uit willen delen, dat helaas tijdens coronatijd nog steeds niet mogelijk is, maar ook een nummer van Sinatra mocht niet ontbreken. Een veelzijdig artiest die Philip.

Na de pauze speelde Lynn, John, NinaLynn en hij nogmaals een fijne set. Heerlijk entertainment op de zondagmiddag. ’s Avonds werden de optredens voor een iets kleiner publiek, maar zonder Lynn en haar vader, nog eens dunnetjes overgedaan. Iedereen, zowel de bezoekers als de artiesten, ging met een tevreden gevoel weer huiswaarts of bleef nog even napraten op het gezellige terras van restaurant De Oude Veiling.

Door Miranda Gommans-Breur

Foto:V.l.n.r. Philip Paar, Lynn van de Polder, NinaLynn en John van de Polder.