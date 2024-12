Geslaagde en gezellige kerstlunch voor ouderen

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 6 december heeft Stichting Ouderen Aalsmeer weer de terugkerende ouderenlunch georganiseerd in The Beach. Dit jaar een weekje eerder, direct na de Sinterklaas, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen kwam mooi aangekleed naar de kerstlunch waar zes grote tafels gereed stonden.

Voordat de ouderen aan de lunch begonnen zijn ze allen op de foto gegaan met de Kerstman en Kerstvrouw. Fotograaf Patrick Spaander van Foto de Boer, is tijdens de lunch de foto’s gaan afdrukken. En aan het einde van de middag heeft de fotograaf alle ouderen een mooie foto mee naar huis gegeven, als aandenken van deze gezellige middag. De lunch werd mogelijk gemaakt door het werk van de vrijwilligers in de keuken en de dames achter de bar. Iedere tafel had twee tafeldames die de ouderen begeleiden met eten, bingo, rollators, etc. Er is heerlijk gegeten en tussen de gangen door is er een muziekbingo gespeeld, die geheel verzorgd werd door Kees Markman en Marcel Wilkes. De muziekbingo was een seniorenbingo waardoor de ouderen de meeste nummers zeker herkende. Er is volop meegezongen. Bij een bingo horen prijzen en nou die prijzen waren er. Iedereen is uiteindelijk met een prijs naar huis gegaan en bij weggaan kreeg iedere aanwezige nog een zakje fruit en een kerststukje mee naar huis.

Maar het hoogtepunt van de middag was het optreden van Ronnie Tober. De zanger wordt volgend jaar 80, maar wist met veel energie de zaal op zijn kop te zetten en er werd zelfs door degene die nog goed te been waren volop gedanst. Leuk om te zien hoe Ronnie op zijn leeftijd nog optreedt en dit met zoveel plezier doet. Er wordt teruggekeken op een mooi evenement.

Mocht je een ‘eenzame’ oudere in de buurt hebben wonen, ga er eens langs in deze dagen. Iedereen wordt blij van een beetje aandacht of een bezoekje!

Foto’s: Patrick Spaander