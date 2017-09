Geslaagde avond over verduurzaming

Aalsmeer – Duurzaamheid raakt ons allemaal en gaat over onze manier van wonen, werken en leven. ‘Hoe kan Aalsmeer verduurzamen?’ was het thema van de tweede bijeenkomst van Aalsmeer inzicht. De opkomst en het enthousiasme waren groot. Na een inspirerende inleiding van duurzaamheidsgoeroe Maurits Groen lieten Piet Briët van Royal Flora Holland, Harry Stokman van Direct Current en Sjaak van der Linde van Vita Amstelland zien hoe hun organisaties met duurzaamheid bezig zijn. Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek. Dat leverde interessante discussies en verrassende ideeën op.

Burgemeester Jeroen Nobel: “Duurzaamheid gaat voor een groot deel over bewustwording, van elkaar leren en elkaar inspireren. Mensen willen wel, hebben ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die moeten uitvoeren. Als gemeente kunnen wij hier een rol in spelen. Stimuleren, aanjagen, partijen met elkaar verbinden, het samen doen. Ik hoop dat deze bijeenkomst tot nieuwe inzichten en ontmoetingen heeft geleid.”

Opwarming aarde

Maurits Groen overtuigde aanwezigen van de urgentie van het onderwerp en ging in op de gevolgen van de opwarming van de aarde. “Als we zo doorgaan als nu, zijn over 15 jaar al onze fossiele energiebronnen op.” Daar was de zaal wel even stil van. Maar zijn boodschap was ook begin bij jezelf. Duurzaamheid is doen en niet denken dat een ander het al doet. Fair trade chocolademerk Tony Chocolonely is ontstaan als idee van één persoon en inmiddels uitgegroeid tot het tweede chocolademerk in ons land.

Afvalstromen en energie

In het tweede deel van de bijeenkomst gingen deelnemers dieper in op verschillende aspecten van duurzaamheid. Royal Flora Holland is bezig met het verduurzamen van de keten maar ook met het verduurzamen van de afvalstromen en hun energievoorziening. Bedrijven kunnen veel van elkaar leren op dit gebied en hebben behoefte aan een platform kwam uit de gesprekken naar voren. Harry Stokman legde uit hoe we door over te stappen op gelijkstroom heel veel energie kunnen besparen. Dat was nieuw voor veel deelnemers.

Daarna ging de discussie in bredere zin over hoe we duurzamer met energie kunnen omgaan. Er was ook aandacht voor de sociale kant van duurzaamheid. Die zit wel goed in Aalsmeer vonden aanwezigen. “Aalsmeer is een betrokken gemeenschap met oog voor elkaar, maar we zouden opener mogen zijn naar andere groepen in onze samenleving.”

De volgende bijeenkomst is op 30 oktober en heeft als thema ‘het Dorp en de Metropool’, Aalsmeer in een veranderende wereld. Locatie: het Dorpshuis in Kudelstaart. Doe (ook) mee. Aanmelden is al mogelijk via: www.aalsmeerinzicht.nl