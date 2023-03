Geslaagd sixties feest dankzij ‘Cobybollen’

Aalsmeer – Op 24 maart toverde Stichting De Tijdmachine De Oude Veiling om tot een typische sixties dancing. Een gratis ‘Gouwe Ouwe’ feestje voor iedereen om als vanouds te dansen, sjansen en zingen! En dat allemaal dankzij de oliebollen van oma Coby (96) uit Aalsmeer. Er zijn ruim vijftig ouderen verwelkomd. Een mooie mix van thuiswonende ouderen en bewoners van woonzorgcentrum ’t Kloosterhof kwam samen in de danszaal. Het was een groot feest. “Ik voelde me vanmiddag weer even achttien”, aldus een bezoeker.

Mark, initiatiefnemer van het oliebollenconcept: “Voor mij was deze middag hetgeen wat de cirkel rond maakte. De brede glimlach op de gezichten van de ouderen, de voetjes die van de vloer gingen en mijn oma Coby die in de zaal zat maakte het bijzonder. Maar, we hebben nog niet alle ouderen kunnen bereiken, dus heb ik mij voorgenomen om aankomend jaar terug te komen met de oliebollenactie. Opnieuw in samenwerking met stichting De Tijdmachine.”