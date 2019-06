Geslaagd? Gefeliciteerd!

Aalsmeer – Woensdag 12 juni was voor vele leerlingen en studenten een belangrijke en spannende dag. Wel of niet geslaagd voor de opleiding? In de middag kregen de meesten het verlossende telefoontje. “Gefeliciteerd, je bent geslaagd.”

En dan mag natuurlijk de vlag uit en een traditie is het inmiddels om hier de schooltas aan te hangen. Leuk om te zien in de diverse straten in de gemeente. Gelijk is er de herkenning. “Kijk, daar is ook iemand geslaagd.” In de Schoolstraat is het zelfs dubbel feest. Maar liefst twee rugzakken aan de vlaggenmast.

Alle geslaagden gefeliciteerd. En nu genieten van alle felicitaties, misschien wel van cadeaus, maar in ieder geval van een verdiende vakantie!