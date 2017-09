Gerbera’s uit Aalsmeer sieren Prinsjesdag

Aalsmeer – De voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn in volle gang. De Haagse bloemist Ton Verzijl selecteert samen met bloemstyliste Marieke persoonlijk de beste gerbera’s bij veredelaar Dümmen Orange in Aalsmeer.

In totaal zullen meer dan 4.000 gerbera’s, germini’s en grootbloemige Avalanche-rozen in de exclusieve bloemdecoraties in de Ridderzaal verwerkt worden, onder andere pal naast de troon. De bloemkeuze en kleurstelling zijn in samenspraak met de Eerste Kamer, als organisator van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, gemaakt.

Dit jaar is gekozen voor pasteltinten met donkere accenten als contrast. Ton Verzijl heeft deze eervolle opdracht voor het vijfde jaar op rij toegewezen gekregen. Na Prinsjesdag worden de ‘koninklijke’ bloemen bij diverse verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Den Haag aangeboden.