Gemeenteraad wil presentaties ruim voor de behandeling inzien￼

Uithoorn – Alle raadsfracties waren het vorige week dinsdag roerend eens met de stelling van raadslid Brink van de PvdA over het feit dat hij vond dat presentaties die in commissies behandeld worden, ruim van tevoren bij de fracties moeten worden ingediend, zodat zij hier op kunnen voorbereiden en niet zoals nu meestal gebeurt pas te zien zijn met de behandeling in de commissie. Brink: “Deze week hebben we diverse commissie bijeenkomsten en in de meeste daarvan zijn er presentaties aangekondigd. Deze presentaties waren maandag jl. tijdens het fractieberaad nog niet voorhanden. Wij vinden dit niet kunnen en hebben hierover een gesprek gehad met de griffie en willen nu graag van de overige fracties weten of zij het hier mee eens zijn”, aldus Brink.

Helemaal mee eens

Al snel bleek dat alle fracties het hier roerend mee een, maar laat duidelijk zijn, dit is de laatste keer waren. Stuk voor stuk vonden dat het eerder moest. Om het hele vergaderschema deze week om te gooien ging ze wat te ver, maar dit is de laatste keer: Albers van Groen Uithoorn was heel duidelijk: “Je moet ook niet op twee sporen lopen. We zeggen als raad gewoon: ervoor en klaar. Daar moet dan gewoon aan voldaan worden. Het is gewoon een kwestie van goed plannen. We zeggen nu we zien het deze week nog door de vingers en dan gaan we bezien wat voor maatregelen we moeten gaan nemen”.