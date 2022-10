Gemeenteraad op bezoek bij bloementeler

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 7 oktober bracht de gemeenteraad op uitnodiging van Stichting Greenport Aalsmeer een werkbezoek aan zomerbloemen producent Marginpar. Op de huidige bedrijfslocatie van Marginpar, dicht bij de bloemenveiling Royal Flora Holland, kregen geïnteresseerde raadsleden een toelichting op de wereldwijde activiteiten van de snijbloementeler Marginpar. Michiel Vaandrager, business development manager, vertelde hoe het bedrijf met eigen kwekerijen in Kenia en Ethiopië en partnerkwekerijen in Tanzania en Zimbabwe het jaar rond een constante stroom van zomerbloemen kan aanbieden aan de veilingen in Nederland en Duitsland.

Door de samenwerking met veredelaars weet men ieder keer weer unieke zomerbloemen te ontwikkelen. Innovatie, ketensamenwerking en ontwikkeling van medewerkers en de lokale gemeenschap staan centraal in de bedrijfsstrategie. Zo ondersteunt Marginpar de lokale bevolking in haar productielanden met projecten voor scholenbouw en onderhoud van de wegen. Voor de medewerkers op de kwekerijen is er onder meer medische zorg, een dagelijkse warme maaltijd en schoon drinkwater voor thuis. De raadsleden hadden veel vragen over de sociale duurzaamheid, de energieprijzen en de toekomst van de sector.

De bloemen worden buiten geteeld en er wordt volop gebruik gemaakt van zonne-energie. Na een kwaliteitstoets gaan de bloemen met het vliegtuig vanuit Afrika naar de vestiging in Aalsmeer. Daar vindt verdere verwerking, distributie, marketing en verkoop plaats. De raadsleden konden tijdens de rondleiding in het bedrijf zien hoe de bloemen vanuit de doos gereed worden gemaakt voor een kort transport naar de veiling. Binnenkort gaat dat ritje nog sneller als Marginpar de nieuwe locatie bij Royal Flora Holland betrekt.

Stichting Greenport

Stichting Greenport Aalsmeer verzorgde deze leerzame ontmoeting. De Greenport is een netwerkorganisatie van ondernemers, overheden en onderzoek- en onderwijsinstellingen. Samen werken zij aan het oplossen van vraagstukken zoals de krapte op de arbeidsmarkt en verduurzaming van de sierteeltsector. Ronald van den Breevaart, programmamanager van Greenport gaf de raadsleden een inkijkje in de ontwikkelingen in de sector van schaalvergroting en digitalisering tot aan het vervoer van bloemen met zeeschepen. Hij benadrukte dat ondersteuning van de gemeente Aalsmeer van groot belang is voor de voortzetting de projecten en kennisontwikkeling in de Greenport.