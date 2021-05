Fracties in gesprek met Dick Benschop van Schiphol

Aalsmeer – Op woensdag 2 juni zal de gemeenteraad van Aalsmeer in gesprek gaan met Dick Benschop, de CEO van Schiphol. Aanleiding van het gesprek zijn de door Schiphol voorgestelde hinderbeperkende maatregelen om overlast in de omgeving van Schiphol te verminderen.

Vanwege de coronamaatregelen zullen niet alle raadsleden aanwezig zijn, maar slechts één raadslid per fractie. Dit zijn raadsleden die ook deel uitmaken van de klankbordgroep Schiphol van de gemeenteraad. Hoewel het gesprek onderdeel uitmaakt van het reguliere periodiek overleg dat Aalsmeer met Schiphol heeft, komt het niet vaak voor dat de CEO zelf aanschuift. Tevens zal de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aanwezig zijn.

Vergadering volgen

In verband met het coronavirus is publiek helaas niet toegestaan bij deze vergadering. Belangstellenden kunnen de vergadering echter wel rechtstreeks volgen via de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) vanaf 20.00 uur of achteraf terugkijken. Kijk voor meer informatie over de door Schiphol voorgestelde maatregelen op https://minderhinderschiphol.nl/