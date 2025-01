Gemeentebelangen zet zich in voor terugkeer bushalte Heijermanslaan

Uithoorn – Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel is teleurgesteld over het verwijderen van bushalte Heijermanslaan uit de dienstregeling van buslijn 174, nadat deze kortstondig leek te zijn toegevoegd. In december 2024 werd de fractie benaderd door Arjan Boere die verheugd was over de vermelding van de halte in de dienstregeling. Navraag bij Connexxion en de gemeente wees echter uit dat dit een fout in de dienstregeling betrof. Begin januari 2025 heeft Connexxion de halte uit de dienstregeling gehaald. Fractievoorzitter Petra van Leeuwen: “We hadden dit positieve nieuws graag bevestigd gezien, vooral omdat wij in het najaar de wethouder expliciet hebben gevraagd zich in te spannen voor het herstel van de bushaltes op de route van lijn 174. Toen de halte Heijermanslaan in december opeens in de dienstregeling verscheen, leek het alsof aan ons verzoek gehoor gegeven was.”

Renovatie

De bushalte, gelegen aan de Arthur van Schendellaan, is na renovatie bijna volledig operationeel. Alleen het informatiebord met halte-informatie moet nog worden aangesloten. Verder is de halte klaar voor gebruik en kan deze direct worden toegevoegd aan de dienstregeling. Voor inwoners van de wijk Zijdelwaard zou dit een welkome verbetering zijn. “De huidige loopafstand naar de dichtstbijzijnde halte is voor veel inwoners ver, zeker voor mensen die minder goed ter been zijn,” benadrukt Petra van Leeuwen. Van Leeuwen maakt deel uit van de ledenraad van de Vervoerregio en gaat daar het verzoek neer leggen om in gesprek te gaan met Connexxion om de halte alsnog structureel op te nemen in de dienstregeling en zo snel mogelijk te activeren. De halte is klaar voor gebruik en verdient een plek in de dienstregeling van lijn 174,” aldus Petra van Leeuwen. Gemeentebelangen blijft zich inzetten voor een fijnmazig en toegankelijk openbaar vervoer in Uithoorn.

Foto: aangeleverd