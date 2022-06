Gemeente zoekt eigenaren van verwaarloosde boten

Aalsmeer – In de officiële mededelingen doet de gemeente een oproep aan twee booteigenaren om hun vaartuigen te verwijderen uit het water bij de Stommeerkade. Het betreft twee verwaarloosde boten die (half) gezonken zijn. Ter hoogte van nummer vijf ligt een ongeveer zeven meter lange zeil-kajuitboot met een donkerblauwe romp en een wit bovendek nagenoeg geheel onder water.

Even verder op, bij de Stokkeland-brug, ligt een geheel gezonken praam dwars in de sloot. De gemeente is er van op de hoogte dat pramen onder water bewaard worden, maar er is echter al maanden niemand die zich bekommerd om dit vaartuig.

Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het verboden een vaartuigwrak in openbaar water te hebben en daarom komt de gemeente graag in contact met de eigenaren van de boten.

Ze krijgen nu veertien dagen de tijd om zich te melden. Als contact of actie uitblijft, zal de gemeente gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheid en de boten uit het water halen. De gemaakte kosten hiervan zullen, indien mogelijk, op de eigenaren verhaald worden.