Gemeente start met bomenrenovatie

Aalsmeer – Aalsmeer werkt aan een groene gemeente. Om het bomenbestand in Aalsmeer en Kudelstaart gezond te houden, start eind november 2020 een bomenrenovatie. Verouderde, zieke en gevaarlijke bomen worden vervangen door nieuwe aanwas. Daarnaast worden extra bomen geplaatst en eerder verwijderde bomen vervangen.

Wethouder Alink van Natuur en Milieu: “Er worden voor de bomenrenovatie in Aalsmeer en Kudelstaart ongeveer 20 bomen gekapt en zo’n 50 bomen teruggeplaatst. Een deel van de bomen wordt geplaatst op plaatsen waar eerder bomen zijn weggehaald omdat deze verzwakt en daardoor onveilig waren. We maken Aalsmeer dus weer groener met dit project.”

Renovatie in stappen

Op 23 november wordt begonnen met het vervangen van slechte bomen in Aalsmeer en Kudelstaart. De bomenrenovatie gebeurt in stappen. Na het verwijderen van bomen wordt de grond voorbereid voor het planten van nieuwe bomen of heringericht voor een andere functie.

In februari en maart 2021 worden nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt soms op dezelfde locatie, maar het kan ook dat in de omgeving een betere groeiplaats voor het groen wordt gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door op bepaalde locaties beplanting om de boom heen te planten voor bescherming van de bomen en het groener maken van de straten.

Informatie

Voor een volledig overzicht van bomen die gekapt en geplant worden voor de bomenrenovatie kan gekeken worden op www.aalsmeer.nl/bomen. Direct omwonenden worden daarnaast met een huis-aan-huisbrief geïnformeerd.

Tijdens het verwijderen van bomen wordt omwonenden gevraagd hun auto niet in de buurt van de te kappen boom of bomen te parkeren.