Gemeente schakelt Citrix-servers uit

Aalsmeer – Net als Den Haag, Amsterdam en onder andere Amstelveen heeft de gemeente Aalsmeer de Citrix-server afgelopen nacht uitgeschakeld. Citrix-software wordt gebruikt door de medewerkers om op afstand in te loggen op de bedrijfssystemen van de gemeente.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf donderdag het advies op dergelijke servers in de avond en nacht uit te zetten. Aalsmeer heeft dit advies opgevolgd.

Wereldwijd zijn afgelopen week diverse partijen met vergelijkbare servers aangevallen en een aantal is daadwerkelijk gehackt.

Inwoners ondervinden geen last. De website is bereikbaar en ook alle telefonie werkt gewoon, net als alle interne verkeer op de werkplekken in het raadhuis.