Gemeente De Ronde Venen krijgt ledverlichting

De Ronde Venen – Dinsdagavond 17 december stemde de gemeenteraad unaniem in met het beleidsplan voor de openbare verlichting. Belangrijk doel van het beleidsplan is besparing van energie, zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid. De hele gemeente krijgt binnen enkele jaren ledverlichting. Daarmee halveert de gemeente in 2030 de helft van het energieverbruik.

De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimte. De gemeente verlicht vrijliggende voet- en fietspaden alléén als er geen verlichte alternatieve route beschikbaar is. Wordt bij deze paden tóch verlichting aangebracht, dan wordt bij het lichtontwerp rekening gehouden met het voorkomen van schijnveiligheid.

Lichtvervuiling voorkomen

Met het instemmen van de gemeenteraad, komt er eenduidigheid in het straatbeeld door een zelfde soort lantaarnpalen. Wethouder Hagen: ,,De gemeente wil zo min mogelijk verlichten. Het gebeurt nog veel te vaak dat verlichting op wegen, parkeerterreinen en reclameborden onnodig aanstaat. Met dit plan voorkomen we zoveel mogelijk lichtvervuiling. Natuurlijk brandt de verlichting wel op belangrijke fietspaden en gevaarlijke (kruis)punten.’’

‘Stap in goede richting’

Ook een goed uitgangspunt van dit beleidsplan is de duurzaamheidsambitie. Coos Brouwer, raadslid namens het CDA, diende eerder een motie in die het college opriep om volledig over te gaan op ledverlichting. De motie heeft een plek gekregen in het beleidsplan. ,,Dit is een stap in de goede richting,’ zegt Coos Brouwer. ,,Zoals hier op de Pastoor Kannelaan, is straks onze hele gemeente voorzien van led. Echt een mooi gezicht!. Bovendien zorgt dit plan er voor dat wij onze duurzaamheidsambitie halen; in 2030 besparen we al de helft aan energie.’’

Fotobijschrift:

Wethouder Kiki Hagen en raadslid Coos Brouwer op de Pastoor Kannelaan. De weg is sinds kort voorzien van ledverlichting