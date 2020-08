Gemeente: Afspraak maken coronatest bij GGD kan ook online

Aalsmeer – (Gratis) testen als je klachten hebt die kunnen duiden op het coronavirus kan bij de GGD-kantoren, bijvoorbeeld in Amsterdam. In haar Nieuwsbrief laat Gemeente Aalsmeer weten dat je nu ook online een afspraak kunt maken voor een coronatest én de uitslag online kunt inzien.

Voor Aalsmeer is de GGD Amsterdam het dichtst bij. Op de website Coronatest.nl kun je met je DigiD een afspraak inplannen.

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het testen. Heb je geen DigiD of liever telefonisch een afspraak maken? Bel met (0800) 1202. Dit telefoonnummer is elke dag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Behoor je tot een risicogroep of ben je ernstig ziek? Denk aan hoge koorts of erge benauwdheid, bel dan je huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. (Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112).

Let op: Voor kinderen tot en met 11 jaar moet een afspraak via de regionale GGD gemaakt worden. Kijk op de website van de GGD Nederland voor de contactgegevens.