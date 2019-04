Gehandicapt FCA geen partij voor DHSC: 1-4

Aalsmeer – De gifbeker moest helemaal leeg bij FC Aalsmeer (zaterdag). Liefst zeven basisspelers moesten langs de kant toekijken (twee geschorst en vijf geblesseerden) hoe een lustig combinerend DHSC er een kat en muis spel van maakte. En als er al kansjes kwamen in de eerste helft dan werden deze nog voorin verprutst. Jordy de Groot, Calvin Koster en Gilliano Eijken zaten niet in de wedstrijd en achterin zag het er bij Burak Sitil ook wat vermoeid uit. Mark Ruessink had een moeilijke middag met de supersnelle en behendige Genaro Snijders (ex-Vitesse). Eder Delgado, Daan Vaneman, Sander Star en een basisplaats voor junior Coen Lips waren de rechthouders bij de FC.

Al vanaf het begin van de wedstrijd onder leiding van de goed acterende scheidsrechter Ferit Akkaya werd het al duidelijk dat er deze middag weinig punten waren te behalen. Het was eenrichtingsverkeer. Centraal op het middenveld bepaalden Rodney Sneijder en Imad Najah de toevoer op de buitenspelers Genaro Snijders en Emre Bal. Hun voorzetten op de spitsen Mitch van der Vlist en Rick van der Velden werden gelukkig voor de FC in de eerste helft niet benut. Een black out van Nick van der Wiel was de inleiding van de 0-1 in de 11e minuut. Bij een vrije trap op 25 meter van het doel genomen door Rodney Sneijder dachten de 200 toeschouwers, inclusief Nick van der Wiel, dat de bal in het zijnet zou belanden, maar hij lag er niet buiten maar erin: 0-1. Daar bleef het bij in de eerste helft ondanks het grote DHSC overwicht.

De tweede helft was een kopie van de eerste helft. Een snelle counter van DHSC na balverlies bij FC Aalsmeer voorin werd door Rick van der Velden goed afgemaakt: 0-2. Na hard inkomen op de op de grond liggende Nick van der Wiel moest hij met een handblessure worden vervangen door Jeremaih Veldman. Uit een corner van DHSC werd in de 71e minuut niet goed ingegrepen en tekende Mitch van der Vlist de 0-3 aan. Wissel 81e minuut: Paul Verburg voor Calvin Koster.

Een lichtpuntje in de 85e minuut voor de FC, toen Gilliano Eijken vrij kwam voor Niels Willemse en het knap afmaakte: 1-3. Mitch van der Vlist bepaalde in de 88e minuut de eindstand op 1-4.

Komende zaterdag 20 april speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis aan de Beethovenlaan de beslissende wedstrijd tegen WVHEDW uit Amsterdam. Aalsmeer moet hier drie punten halen anders komt de nacompetitie wel heel dichtbij. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Jack van Muijden