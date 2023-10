‘Geflitst’ op de busbaan van Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – Sinds begin deze week heeft Aalsmeer er een flitspaal bij. Naast de busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg, ter hoogte van de brandweerkazerne, wordt het verkeer gemaand om gas terug te nemen. Bekeuringen gaat de flitspaal niet geven, want wie het exemplaar van dichtbij bekijkt ziet dat het een nep-paal is. Overigens wel heel kunstig gemaakt met de politie-strepen en de bekende flits-gaten. De maker verdient een compliment, tijdens pakjesavond zal deze ‘surprise’ vol bewondering in ontvangst genomen worden.

Maar, de maker heeft natuurlijk niet voor niets deze flitspaal gefabriceerd. Zo goed als zeker is de ergernis over voorbij flitsende bussen de reden van deze nepper, maar en misschien ook om de vele bestuurders van auto’s, bestelbussen en vrachtwagens er op te wijzen dat zij op een verkeerd wegdeel rijden. Natuurlijk zijn er nog steeds automobilisten die per ongeluk op de busbaan belanden, nieuw in Aalsmeer en letterlijk even de weg kwijt. Wat dit betreft is er ook al onderscheid te maken. Degenen die weten dat ze eigenlijk in overtreding zijn, maar graag snel van A naar B willen, geven veelal extra veel gas op deze prachtige ‘racebaan’.

De politie voert regelmatig controles uit, maar niet genoeg vindt de maker van de flitspaal en waarschijnlijk vele anderen. Net als een groot aantal inwoners van mening is dat de ‘knip’ eruit moet en snel maatregelen wil bij de ongelukkige rotondes op de Kasteleinweg. Een flitsend optreden in deze van de gemeente en de provincie zou zeker op prijs gesteld en gewaardeerd worden!