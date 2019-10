Geen subsidie meer voor de Binding

Aalsmeer – De Binding is sinds 1971 al actief in het jeugdwerk in Aalsmeer en Kudelstaart en is daarmee altijd een gewaardeerde partner van de gemeente en een bekende naam in het mooie dorp Aalsmeer geweest. Per 1 januari gaat er echter een belangrijke wijziging plaatsvinden.

Eén organisatie

Vanaf januari 2020 gaat de Binding namelijk stoppen met het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten in opdracht van de gemeente Aalsmeer. Deze wijziging is het gevolg van het besluit van de gemeente dat per 1 januari 2020 het tiener- en jongerenwerk door één organisatie uitgevoerd zal gaan worden. Daarmee wordt de subsidie die de Binding ontvangt voor het tienerwerk stopgezet. Dit besluit heeft uiteraard invloed op de activiteiten van de Binding in Aalsmeer en omgeving.

Vanaf het nieuwe jaar zal de Binding onder andere geen inlopen , meidenwerk en activiteiten in het onderwijs meer gaan begeleiden en organiseren. Het tienerwerk en de combinatiefunctie zullen overgaan naar een andere organisatie die al het jeugdwerk in Aalsmeer zal gaan uitvoeren. Welke partij dit zal zijn zal in de komende periode duidelijk worden.

Nieuwe kansen

Wat betekent dit voor de Binding? Uiteraard gaat de Binding door! De organisatie gaat inkrimpen en terug naar de kern van het niet-gesubsidieerde werk dat al sinds 1971 gedaan wordt. De Binding blijft de kampen en de kindervakantieweek organiseren, alsook het kerstspel, de Sinterklaasverhuur en andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Bindingkoor. Daarnaast ziet het bestuur van de Binding ook nieuwe kansen en mogelijkheden om er te zijn voor jeugd en jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart.

Ontwikkelen en versterken

“Vanuit onze eigen visie kunnen met elkaar de Binding blijven ontwikkelen en versterken”, aldus het bestuur in een reactie. “Het einde van het jaar is in zicht en de komende periode staat dan ook in het teken van het begeleiden van de veranderingen in de richting van het nieuwe jaar. Graag houden wij Aalsmeer op de hoogte van de veranderingen via onze website (www.debinding.nl). Mochten er mensen zij die mee willen denken of mee willen werken aan het vormgeven van een nieuwe Binding dan horen wij het graag.”