Geen rechtstreekse buslijn Aalsmeer-Schiphol meer!

Aalsmeer – Op 12 december is de nieuwe busbaan HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer Schiphol-Zuid) tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid officieel in gebruik genomen. Met de ingebruikname van de busbaan is het project HOVASZ waar ook de herinrichting van de N196 in Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn bij horen, zo goed als afgerond.

Tot Schiphol-Zuid

De nieuwe 4,6 kilometer lange busbaan is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk. HOV staat voor frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer en is een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De vrijliggende busbaan loopt van de kruising met de Fokkerweg (gemeente Haarlemmermeer) tot aan de kruising met de Poelweg (gemeente Uithoorn). In Aalsmeer loopt de busbaan langs twee nieuw aangelegde haltes en langs het nieuwe busstation. Het busstation voorziet in oplaadpalen voor de elektrische R-net bussen die sinds 12 december over het nieuwe tracé rijden.

Qua busbanen is Aalsmeer er wellicht op vooruit gegaan, wat bestemmingen betreft komt Aalsmeer er bekaaid af. Kon voorheen het centrum van Schiphol (met bus- en treinverbindingen) rechtstreeks bereikt worden, nu stopt Connexxion de verbinding bij Schiphol-Zuid en van hieruit gaat slechts acht keer per dag een bus naar Schiphol-Centrum. Een hele vreemde beslissing van Connexxion. Aalsmeer wil minder vliegbewegingen dus wordt het moeilijk gemaakt voor inwoners om de luchthaven te bereiken!?

Een enorme misser, waar al veel protesten over geuit zijn, waaronder: “Zestig jaar hebben ze nagedacht over de nieuwe Hovasz, maar een direct lijntje van Aalsmeer naar Schiphol zijn ze voor het gemak vergeten?!” Hopelijk gaat Connexxion in deze de dienstregeling aanpassen, want er zijn veel inwoners die werken bij bedrijven op luchthaven Schiphol en die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer!