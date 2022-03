Geen finale voor Green Park in BeNe League Handbal

Aalsmeer – Het is de handballers van Green Park Aalsmeer net niet gelukt om de finale te bereiken van de BeNe League. Van Kembit Lions is in de laatste halve minuut toch verloren met 36-37. In de Final Four in Den Bosch nam koploper Achilles Bocholt het op tegen Sporting Pelt en won dit Belgische onderonsje met 29-25. Hierna stond de wedstrijd Kembit Lions tegen Green Park Aalsmeer op het programma. Het publiek werd getrakteerd op een bijzonder spannende wedstrijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren.

Tandje erbij

Rob Jansen maakte het eerste doelpunt namens Green Park/Aalsmeer, al snel kwamen de Kembit Lions op gelijke hoogte dankzij een goal van Jonass Dell. In de eerste tien minuten gingen de ploegen gelijk op tot aan 4-4. Vervolgens waren het de Lions die het heft in handen namen. Met twee treffers op rij werd er een gat geslagen: 6-4. Door goede reddingen van keeper Scott de Hoogh konden de Limburgers deze voorsprong verder uit bereiden: 12-8. Green Park Aalsmeer deed er met nog vijf minuten te spelen een tandje bij en wist het verschil terug te brengen naar twee doelpunten. Vaidas Trainavicius bepaalde met een geplaatst schot de ruststand op 14-12 in het voordeel van de Kembit Lions.

Viziers op scherp

In de beginfase van de tweede helft bleef het verschil op rond de twee doelpunten steken in het voordeel van de Kembit Lions. Aan beide kanten vielen goals en stonden de viziers op scherp. De ploeg van coach Bert Bouwer wist de achterstand te verkleinen en scoorde de aansluitingstreffer halverwege de tweede helft. Vlak daarna kwam de stand in evenwicht: 24-24. Aalsmeer kwam met nog tien minuten te spelen voor het eerst op voorsprong in de wedstrijd: 26-27.

Verlenging

Een spannende slotfase brak aan. Doelpunten vielen om en om en het spel ging gelijk op. Jasper Adams leek de Kembit Lions de overwinning te bezorgen, maar Destin van Dijk schoot in de laatste seconden de gelijkmaker op het scorebord. Na zestig minuten spelen stond het 31-31. Met twee keer vijf minuten werd er verlengd. Doelpunten waren schaars en de ploegen bleven gelijk op gaan. Met als resultaat dat het na de eerste vijf minuten 34-34 stond. Keepers Scott de Hoogh (Kembit Lions) en Rene de Knegt (Green Park Aalsmeer) pakten in de tweede verlenging de eerste schoten die werden afgevuurd. Beide ploegen scoorden twee keer, met nog één minuut te spelen stond het 36-36. Een penalty voor Kembit Lions in de slotseconden bracht de beslissing. Thomas Dekker bleef rustig en schoot de bal tegen de touwen en bepaalde de eindstand op 37-36 voor de Lions.

Terwijl de Limburgers de overwinning vierden, was er teleurstelling bij de handballers van Green Park Aalsmeer. Zo dichtbij de finale, maar net niet gehaald. “Jammer, we hebben beiden goed gespeeld, maar Lions had net iets meer geluk.” Een Green Park-fan beaamt dit: “Het was een sterke wedstrijd, beide ploegen maakten het spannend. Het was een beetje wie qua tijd het laatste doelpunt zou scoren en daarmee de winst zou pakken, Lions dus.”

De finale zondag 27 maart is dus tussen Kembit Lions en Achilles Bocholt, eveneens in Den Bosch. Aanvang: 16.00 uur.