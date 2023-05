Gedichtentuin viert derde lustrum met thema ‘Bomen’

Aalsmeer – Dit jaar is het de vijftiende keer dat de Gedichtentuin wordt georganiseerd. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) nodigt dichters en andere liefhebbers van het poëtisch geschreven woord uit om bij te dragen aan de ‘tuin der gedichten’, waarvoor opnieuw het illustere Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg wordt opengesteld. Het gaat om de eerste drie weekenden van september: 2 en 3, 9 en 10 als ook 16 en 17 september. De gedichten worden geplastificeerd en op standaards tussen de oude bomen van de oude begraafplaats neergezet.

Bomen

Het thema van dit jaar is ‘Bomen’. Over eeuwenoude, majestueuze bomen valt veel te verhalen. Zij maken met hun talloze jaarringen honderden jaren geschiedenis mee. Maar ook jonge boompjes geven inspiratie tot schrijven, let maar eens op de vele synoniemen die er zijn: van boomloot, entloot, griffel naar rijs, spie en spruit.

Meedoen

Je wordt van harte uitgenodigd mee te doen. Houd 14 dichtregels aan en stuur je gedicht in Word naar poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl.

De sluitingsdatum is zondag 6 augustus 2023. KCA beoordeelt de inzendingen, je ontvangt tijdig bericht of je gedicht geselecteerd is. Er wordt ook een bundel uitgegeven, als je meedoet komt je bijdrage daarin. De bundels zijn te koop voor €5,- voor belangstellenden en €3,- voor de dichters.