Gedichtentuin gaat door in september!

Aalsmeer – De eerste drie weekenden van september kan de jaarlijkse Gedichtentuin gelukkig doorgaan. De KCA werkgroep Podiumkunsten en Literatuur verzamelt en plaatst de gedichten die coronaproof in het Boomkwekerskerkhof gelezen kunnen worden. Het thema dit jaar is heel toepasselijk ‘Mijmeren’.

Mijmeren over de Aalsmeerse festiviteiten die niet doorgaan, de rust en schone lucht nu er zo weinig vliegverkeer is. Mijmeren over de toekomst, het nieuwe normaal. Mijmeren over voorbije jaren of mijmeren over reizen. Iedereen mijmert over iets of iemand.

De inleverdatum voor het gedicht is verlengd tot 31 juli. Het themagedicht van maximaal 14 regels kan gemaild worden naar haremakerjcp@hetnet.nl in lettertype Garamond 24. Na selectie wordt vastgesteld welke gedichten tentoongesteld gaan worden in het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg, naast de RK Karmelkerk.