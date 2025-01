Gedichtendag KCA brengt avond vol verrassingen

Aalsmeer – Donderdag 30 januari presenteerde KCA weer haar jaarlijkse avond waarop dichters uit Aalsmeer en omstreken eigen werk kunnen voordragen. World Poetry had deze keer het thema ‘Lijfelijkheid’ gekozen en het was aan de ruim twintig dichters om hierover hun gevoel te laten spreken. Door een aantal afzeggingen (griep) bleven er zestien dichters over die donderdagavond het Bacchus-podium betraden. Hun gedichten, alsook die van de thuisblijvende deelnemers, zijn allemaal opgenomen in de bundel ‘Gedichtendag 2025’.

Het was een avond vol verrassingen met drie debutanten en in het publiek was enthousiasme te horen om volgende keer ook mee te gaan doen. De avond is immers laagdrempelig, iedereen die van dichten houdt mag meedoen. Zoveel dichters, zoveel soorten van gedichten en dat maakt het vooral ook voor de toeschouwers zo leuk.

De presentatie van de avond was in handen van dorpsdichter Marcel Harting, die op unieke en ludieke wijze met een ‘meegebrachte vriend’ (een skelet dat op het podium in een tuinstoel zat) de interviews deed met de dichters. Het skelet kon niet praten uiteraard maar op zijn botten waren briefjes geplakt met vragen, die konden de dichters er zelf afnemen. ‘Hoe komt je gedicht tot stand?’ ‘Wie is je favoriete dichter?’ en ‘Waar zou je nooit over willen dichten?’ waren enkele van die vragen. Ze leverden mooie persoonlijke antwoorden op en zo werd het ijs wat gebroken om voor te dragen.

Het pianospel van Robbert Tuinhof, tussen de voordrachten, had duidelijke kenmerken van het thema en waren rustpuntjes na alle gesproken woorden. Bijzonder was het optreden van Amanda ten Cate, die dansend dichtte en werd begeleid door zowel piano als een ritmisch doppeninstrument (soort trommel). Het blijft altijd wonderlijk en ook bewonderenswaardig hoe één thema zo divers benaderd wordt. Zoals nu: Lijfelijkheid, van het openbare lichaam (gemeente Aalsmeer) tot lijfwachten naar scheppingskracht en erotiek.

Na de pauze werd een tiental vrije gedichten ten gehore gebracht en werd de stemming er nog beter op. Met een lach op de gezichten bleven de aanwezigen napraten, de genieters van kunst en cultuur in poëzie-vorm in het intieme Bacchus. De bundel is aan te vragen via poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl en kost 5 euro.

Foto: Dansend dichten… Beelden: Podiumkunsten & Literatuur KCA.