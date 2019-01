Gedichtenavond rond thema ‘Vrijheid’

Aalsmeer – KCA organiseert op donderdag 31 januari de jaarlijkse gedichtenavond in cultureel café Bacchus. Het thema van de poëzieweek is ‘Vrijheid’.

Uit Aalsmeer en omgeving hebben zich twintig enthousiaste dichters aangemeld om hun gedachten voor te dragen. Deze bijdragen zijn opgenomen in de bundel die ter plekke te koop is voor 5 euro en daarna verkrijgbaar is in het Boekhuis.

Na de pauze krijgen de dichters, maar ook het publiek, de mogelijkheid om een gedicht naar eigen keuze voor te dragen. De presentatie van de avond is in handen van dorpsdichter Bram Landzaat. Muzikale ondersteuning tussen de optredens door is van Judith Glasbeek op dwarsfluit. De avond begint om 20.00 uur en de entree tot Bacchus in de Gerberastraat is gratis.

Foto: Veel enthousiaste dichters en veel publiek tijdens de Gedichtenavond vorig jaar.