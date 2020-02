Champagne: Herman Verbeek 100 jaar!

Aalsmeer – Koffie en thee met gebak en een toost met champagne donderdag 6 februari in Rozenholm. Herman Verbeek is 100 jaar geworden en bij het bereiken van deze hoge leeftijd hoort natuurlijk een feest met de familie en een bezoek van de burgemeester. “Het is de eerste keer dat ik iemand van 100 jaar van ons geslacht ontmoet”, zo zei Gido Oude Kotte en de burgemeester verwees hierbij naar de vrouwelijke eeuwlingen, twee 100-jarigen en één 101-jarige, die hij eind januari in Aalsmeer had mogen feliciteren.

Kwekerij aan Oosteinderweg

De heer Verbeek is, zoals in de volksmond wordt gezegd, een ‘kras oudje’. Tot een half jaar geleden woonde hij nog zelfstandig aan de Oosteinderweg, waar hij vele jaren een kwekerij heeft gehad en hier onder andere anjers en rozen teelde. Hij kookte nog zelf, werkte in de tuin en stapte regelmatig in de auto voor een ritje. Na twee valpartijen vonden zijn drie kinderen het toch beter dat pa naar het verzorgingstehuis ging. De heer Verbeek heeft het naar z’n zin in Rozenholm, “ik word hier goed verzorgd”, maar diep in z’n hart is hij toch liever in zijn eigen huisje. Vanaf z’n 13e tot 65e jaar heeft gewerkt, naast in de kwekerij ook enige tijd ‘op de klok’ bij de Veiling Bloemenlust.

Puzzelen en scrabbelen

Zijn geheugen is nog prima en volgens zijn kinderen is hij nog steeds een rekenwonder. In zijn vrije tijd speelde hij klarinet (17 jaar lang) bij Sursum Corda en nu puzzelt hij graag. Geen eenvoudige woordzoekers, maar ‘pittige’ cryptogrammen. Zeker 30 jaar ging hij ook dagelijks jeu-de-boulen op de baan in de Hornmeer. “Iedere dag, door weer en wind”, vertelt zijn dochter. “En iedere week, ook zeker 25 jaar lang, ging hij scrabbelen met neef Kees.”

Vakantie naar Frankrijk

Samen met zijn vrouw Matje (overleden in 2008) is hij vaak op vakantie geweest, vooral naar Frankrijk. Hun liefde voor dit land hebben ze weten over te dragen op hun kinderen en kleinkinderen, één kleinzoon woont zelfs in Frankrijk en runt hier een camping met zijn echtgenote. Hun jongste dochter koos voor een ander zonnig land, zij woont in Spanje. Dat Herman de leeftijd van 100 jaar zou bereiken werd overigens voorspelt door zijn echtgenote. “Oma zei altijd: Opa wordt 100”, aldus een kleinzoon.

Uniek

Voor de 100ste verjaardag van (o)pa Verbeek waren alle kinderen (twee dochters en een zoon), kleinkinderen (vier) en achterkleinkinderen (zes) naar Rozenholm gekomen. Het was gezellig druk in de recreatiezaal en, zo werd gezegd: “Uniek dat we allemaal bij elkaar zijn. Dat gebeurt niet vaak.”

Na het bezoek van burgemeester Oude Kotte wachtte nog een gezamenlijke familielunch. De eerste burger wenste de jarige Herman Verbeek nog een fijne dag en beloofde volgend jaar, bij het bereiken van de leeftijd van 101 jaar, opnieuw een gebakje te komen eten. Ook namens de Nieuwe Meerbode: Hartelijk gefeliciteerd!

Door Jacqueline Kristelijn