Geanimeerde BSPU-karavaan in Bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – De bibliotheek aan het Marktplein opende afgelopen zondag om 14.00 uur haar deuren voor andere activiteiten dan gebruikelijk. Oma’s konden voorlezen, kinderen konden spelletjes doen of knutselen. Wie alleen koffie of thee wilde drinken met iets lekkers en een gesprek, het kon allemaal.

De organisatie had zich goed voorbereid. In het programma opgenomen was ook opgenomen de workshop schrijven en dichten door het BSPU. BPSU staat voor het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn. Dit platform richt zich op de lezende en schrijvende inwoners van de regio Uithoorn. Verder waren er korte verhalen van deelnemers van de reguliere BSPU-workshops Creatief schrijven en Schilderen met woorden. Er meldden zich zo’n 25 mensen bij de bibliotheek om deel te nemen aan deze BSPU-karavaan.

Diversiteit

Na de workshops opende wethouder José de Robles om 16.00 uur het Schrijverspodium met een ‘gewoon’ vakantieverhaal om aan te geven dat, wanneer je om je heen kijkt, je overal verhalen ziet. Het Schrijverspodium bood daarna gelegenheid aan een tiental BSPU-schrijvers om een kort verhaal of gedicht voor te dragen. De diversiteit van de onderwerpen en verhalen liet zien waar fantasie allemaal heen kan dwarrelen. Iedereen genoot van de verhalen. Soms grappige, soms verdrietige, soms de diepte in en soms gewoon een herinnering. Maar allemaal met een eigen insteek, een eigen geluid, daarmee recht doend aan het leidmotief van het BSPU: ontwikkel je zinnen en doe mee.

Volgende Verhalenkaravaan

Alle deelnemers kijken uit naar een volgende Verhalenkaravaan van de bibliotheek. Maar voor het aandeel van het BSPU hierin hoeft niemand lang te wachten. Het BSPU start met een eigen Verhalencarrousel in de gemeente en gaat de wijken in. Buurtkamers, buurthuizen en instellingen werken mee aan een maandelijkse programmering voor hun wijkbewoners en bezoekers. De eerste carrousel vindt plaats in buurtkamer De Keyser, dinsdag 25 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden: i.baas@participe.nu.

Op de foto: Geanimeerde BSPU-karavaan in de bibliotheek aan het Marktplein in Uithoorn.

Foto is aangeleverd.