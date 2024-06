Gastlessen energie: “Gewoon korter douchen!”

Aalsmeer – Leden van de Kinderraad Aalsmeer hebben afgelopen week, samen met enkele Aalsmeerse Energiecoaches, gastlessen gegeven over energie op vijf basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. In totaal kregen hiermee zo’n 200 leerlingen meer informatie over klimaatverandering, energiebesparing en duurzame energie.

“De energieke groep 8 van basisschool De Ruimte in Kudelstaart weet raad met lastige vragen over Klimaat en Energie. Tot in de puntjes voorbereid door Daniëlla en Izabel van de Kinderraad”, zegt energiecoach en klimaatburgemeester Theo Bergonje. “En groep 8 van OBS Kudelstaart scoort punten op energiekennis en laat via deze gastles betrokkenheid met klimaatverandering zien. Ze zeggen: gewoon korter douchen, dat lost al veel op!”

Leren douchen

“Alle kids gaan vanavond thuis aan de lampen voelen op zoek naar gloeilampen en zorgen dat er spaarlampen voor in de plaats komen”, zegt energiecoach Jasper Aagten na zijn gastlessen op de Jozefschool. “Ook gaan ze voortaan douchen met de ‘douchecoach-zandloper’, en de meiden mogen twee keer draaien om hun haren te wassen.”

Spannende quiz

De kinderraad maakt zich tijdens haar zittingsperiode hard voor het verstandig omgaan met energie, onder andere met deze energieles. De energieles is zelfgemaakt door de kinderen van de werkgroep Energie. De les bestaat onder andere uit een isolatieproefje met een ijsklontje en een energiebespaarquiz. Zo leren ze hun klasgenootjes op een leuke manier heel veel informatie en tips over hoe je thuis het beste energie kunt besparen. Want, de meest duurzame energie is energie die je niet gebruikt!

Afspraak maken met energiecoaches

Wilt u ook meer weten over hoe u energie kunt besparen? Maak dan een gratis afspraak met een van de Aalsmeerse energiecoaches via www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

Foto: energieles in de klas (aangeleverd).