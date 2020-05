Gaslek in Kudelstaart bij pinautomaat

Kudelstaart – Groots werd alarm geslagen toen vanmorgen, zaterdag 9 mei, rond acht uur een gaslucht werd geroken rond de pinautomaat van de bank in winkelcentrum Kudelstaart. Mogelijk zou geprobeerd zijn een plofkraak te plegen.

Het gebied rondom de automaat werd ruim afgezet door de politie en de brandweer. Na onderzoek bleek het ‘gewoon’ te gaan om een gaslek. De brandweer heeft de eerste maatregelen getroffen, waarna Stedin is gekomen om het lek te dichten.

Inmiddels is het gebied weer vrij gegeven en is iedereen welkom in het winkelcentrum om boodschappen te doen en/of cadeautjes voor moeder te kopen. Het is zondag 10 mei tot slot Moederdag!

Foto: Marco Carels