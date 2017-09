Fustendief in kraag gevat

Uithoorn – Om kwart over twee in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 september is een 52-jarige man uit Utrecht aangehouden voor het stelen van veilingfusten.

Een ondernemer aan de Hoofdweg miste iedere keer fusten en besloot de lading te voorzien van een zender. Toen het alarm afging is de politie gealarmeerd en is achter het spoor aangegaan en met succes.

In de Mercedes bus met niet-passende kentekenplaten troffen agenten liefst 1.013 fusten aan. Ook vond de politie een breekijzer, een muts en een hoofdlamp.

De man uit Utrecht is aangehouden en zit nog vast. Hij is geen onbekende van de politie, hij is diverse malen voor anticenten in de kraag gevat. Hulde aan de ondernemer die op inventieve wijze de dief heeft ontmaskerd.